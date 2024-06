Plus Altenkirchen Freikirche lud zum Sommerfest: Christliche Gemeinden feiern gemeinsam in Altenkirchen Von Emily Roos i Die City Church bot den Zuschauern in Altenkirchen ein buntes Bühnenprogramm mit Vorführungen und viel Musik. Foto: Emily Roos Trotz anfänglichem Regen erwies sich das „Shine a light“-Sommerfest der City Church als ein Erfolg für die Freikirche. Hauptinitiator des Festes ist Pastor Samuel Hasselbach, er hatte den Wunsch, Menschen zusammenzubringen und die Innenstadt wieder zu beleben. Deshalb ist die City Church nicht alleiniger Veranstalter des Sommerfests: Stattdessen arbeiteten viele Gemeinden aus Altenkirchen und Umgebung zusammen, um dieses Fest auf die Beine zu stellen. Lesezeit: 2 Minuten

Bei den Veranstaltungen sollten nur Jesus und die Bibel im Vordergrund stehen und keine bestimmte Religion. Alle Erlöse des durch Spenden finanzierten Fests gehen an die Tafel und an die Organisation Humanitär 24. „Wir haben keine kommerziellen Ziele, wir wollten ein Segen sein“, sagte Pastor Hasselbach dazu. Das Fest begann am ...