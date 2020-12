Scheuerfeld

Die Freien Wähler (FWG) in Scheuerfeld möchten sich verstärkt in das Leben der Gemeinde einbringen. So laden sie am Freitag, 6. März, 18 Uhr, zum „1. Gartenstammtisch“ in der Pizzeria Bella in der Hauptstraße 44 ein. Unter dem Motto „Blütenpracht, Gemüsevielfalt und duftende Kräuter“ sollen sich Gartenfreunde und solche, die es noch werden wollen, untereinander austauschen und Erfahrungen weitergeben.