Neunkirchen/Oberkreis

Frauenensemble triumphiert beim „Sila-Award 2020“: Publikum beschert Encantada ersten Platz

Das Frauenensemble Encantada hat beim „Sila-Award 2020“ des Chorverbandes Rheinland-Pfalz gleich zwei Erfolge „ersingen“ können. Beim Publikumspreis landete der rund 30-köpfige Chor aus Neunkirchen, in dem auch Frauen aus Herdorf, Sassenroth, Malberg und Weitefeld mitwirken, auf dem ersten Platz. Gleichzeitig gelang den Sängerinnen unter der Leitung von Dirigentin Kristin Knautz der dritte Platz in der Jurywertung. Das gab der Landeschorverband in einer Pressemitteilung bekannt.