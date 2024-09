Plus Neitersen

Frauenbild überholt, Witz politisch unkorrekt: Wirmer liest aus „Briefe in die chinesische Vergangenheit“

i Mal heiter, mal nachdenklich und durchaus kritisch präsentierte Schauspieler Christian Wirmer (links) Herbert Rosendorfers „Briefe aus der chinesischen Vergangenheit“. Nicht mit allem war Maria Bastian-Erll einverstanden – zum Vergnügen des Publikums. Foto: Maja Wagener

Heiter? Durchaus. Leicht? Keineswegs. Wer bei der Lesung von Christian Wirmer zu Rosendorfers „Briefen in die chinesische Vergangenheit“ in Neitersen einen gemütlich-bayerischen Abend erwartet hatte, wie es die Brezeln am Kinosaal in der Wied Scala suggerierten, wurde überrascht. Nicht nur das überholte Frauenbild beschäftigte den Schauspieler im freundschaftlich-kontroversen Dialog mit Maria Bastian-Erll, die die Literaturtage lange Jahre leitete.