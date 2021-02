Frau aus Altenkirchen erinnert sich an 1945: Flucht aus Ostpreußen endete im Westerwald

Am 31. Januar 1945 musste ich mit meiner Mutter und meinen drei Geschwistern aus meiner schönen Heimat Albrechtsdorf (heute: Wojciechy) in Ostpreußen fliehen. Russische Soldaten waren einmarschiert und hatten das Gebiet beinahe eingekesselt. Wir mussten so gut wie alles zurücklassen – auch unsere geliebte Großmutter, die die Flucht nicht überstanden hätte. Meine älteste Schwester, die bei einem Gutsbesitzer außerhalb in Stellung war, war bereits ein Jahr zuvor geflohen. Seither war der Kontakt abgebrochen. Zu Fuß und bei 20 Grad Kälte zogen wir mit einem Treck los.