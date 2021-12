Sie planten, leiteten dann alles Nötige in die Wege – und machten schon bei der jüngsten Ratssitzung Nägel mit Köpfen: Die Stadt Daaden belässt es in Sachen Einsatz für den Klimaschutz nicht bloß bei Worten. Und so kommt es, dass schon sehr bald Fotovoltaikanlagen auf die Dächer zweier altehrwürdiger Daadener Gebäude wandern werden – eine aufs Bürgerhaus, eine auf die Friedhofshalle. Aber der Reihe nach.