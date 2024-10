Forum Siegen lädt ein: Vorträge rund um die Gesundheit

Die Vortragsreihe „Forum Siegen“ der Universität Siegen lädt Bürger mit wissenschaftlichem Interesse zu Fachvorträgen und Diskussionsrunden ein. Dieses Jahr geht es um das Thema Gesundheit. Das „Forum Siegen“ ist ein Angebot der Universität Siegen und richtet sich an alle Bürger, die Interesse an Wissenschaft haben.

Jedes Jahr widmet sich die Reihe einem neuen Thema. In sechs Fachvorträgen können Bürger ihr Wissen erweitern und anschließend darüber diskutieren.

Im aktuellen Wintersemester, von Oktober bis Januar, erwarten die Zuhörer sechs Vorträge zum Thema Gesundheit. Gastredner aus verschiedenen Disziplinen kommen dabei zu Wort und teilen ihr Wissen mit den Bürgern. Dabei geht es nicht nur um den Körper, sondern auch um seelische Krankheitsbilder. Welche Einflüsse der Druck der Leistungsgesellschaft und die persönliche Selbstoptimierung auf Menschen haben können, darüber sprechen und diskutieren die Experten an den jeweiligen Terminen. Alle Vorträge sind öffentlich und kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Termine im Überblick:

1 Donnerstag, 17. Oktober: Den Eröffnungsvortrag hält Julia Inthorn vom Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum zum Thema „Gesundheit – Eine Annäherung“. Dieser findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr in der Aula des Kulturhauses Lÿz statt. Inthorn skizziert das große Themenfeld Gesundheit und gibt den darauffolgenden Vorträgen interdisziplinäre Impulse mit auf den Weg.

2 Mittwoch, 13. November: Feierliche Eröffnung der Mittwochsakademie. Julia Haberstroh (Universität Siegen) referiert zum Thema „Gesundheit im Alter“. Angesichts des demografischen Wandels werden Fragen zu Alter und Gesundheit zunehmend relevant. Haberstroh spricht zu diesem Themengebiet um 10 Uhr im Kulturhaus Lÿz (Aula) aus der Perspektive der psychologischen Alternsforschung.

3 Donnerstag, 14. November: Claus Wendt (Uni Siegen) referiert zum Thema „Einsamkeit und Gesundheit im internationalen Vergleich“. Als Experte war Wendt unter anderem zu einem Fachgespräch mit Bundespräsident Frank Steinmeier ins Schloss Bellevue eingeladen. In seinem Vortrag wird er um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Siegen die Aspekte seiner Forschungen vorstellen.

4 Donnerstag, 5. Dezember: Greta Wagner (Goethe-Universität Frankfurt am Main) spricht über das Thema „Das Ende der Leistungssteigerung? Von der Selbstoptimierung zur Selbsterhaltung angesichts negativer Zukunftserwartungen“. Die Rede von Selbstoptimierung wird angesichts der Verdunkelung von Zukunftserwartungen brüchig. Wagner wirft aus Perspektive einer kritischen Soziologie einen Blick auf den Sachverhalt. Beginn ist um 20 Uhr im Kulturhaus Lÿz (Aula).

5 Donnerstag, 16. Januar: Olivier David (Journalist und Autor) spricht um 20 Uhr im Kulturhaus Lÿz (Aula) über das Thema „Keine Aufstiegsgeschichte. Warum Armut psychisch krank macht“. David eröffnet mit seinem autobiografischen Buch Einblicke in die strukturellen Verschränkungen von Armut und Gesundheit. Dieses Ineinandergreifen habe, so David, in seinem Aufwachsen und Leben manifeste Konsequenzen.

6 Donnerstag, 23. Januar: Jan Erik Schulte (Gedenkstätte Hadamar) referiert zum Thema „Die Euthanasiemorde in der Tötungsanstalt Hadamar 1941–1945“. In der Gedenkstätte Hadamar wird an die Verfolgten und Ermordeten der nationalsozialistischen Euthanasie erinnert. Schulte, Leiter der Gedenkstätte, gibt einen Einblick in die geschichtlichen Ereignisse und in biografische Schicksale. Beginn ist um 20 Uhr im Kulturhaus Lÿz. red