Forst: Gemeinde braucht Kredit für schnelles Internet

Als elfte von zwölf Ortsgemeinden in der VG Hamm hat Forst beschlossen, sich am Ausbauprogramm „Graue Flecken“ zu beteiligen. Johannes Plett von der VG hatte den Forstern, die im Dorfgemeinschaftshaus in Seifen tagten, zuvor ausführlich die Gründe für einen Wechsel der Breitbandinitiativen zum Modell „Graue Flecken“ erläutert. Insbesondere ging er auf die Vorteile der neuen Strategie ein, die jedem Haus die Möglichkeit eines eigenen Glasfaseranschlusses bietet. Das bisher verfolgte Modell eröffne nur Gewerbegebieten – also nicht einmal Betrieben in Mischgebieten – diese Möglichkeit.