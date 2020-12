Sassenroth

Die für die Ferien bereits ausgebuchten Forschercamps des Bergbaumuseums des Kreises Altenkirchen in Herdorf-Sassenroth mussten wegen Corona abgesagt werden. Dafür bietet das Bergbaumuseum nun ein Ersatzprogramm an: An jedem Donnerstag in den Ferien können Kinder ab acht Jahre von 14 bis 16.30 Uhr an einer Mineraliensuche auf einer Halde im Wald beim Bergbaumuseum teilnehmen.