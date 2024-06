Plus Betzdorf Fokus auf „Cannabislegalisierung“: Lange Nacht im Sinne der Verkehrssicherheit Von Gaby Wertebach i Auf der Bundesstraße 62 hat eine groß angelegte Kontrollaktion der Polizei stattgefunden. Das Hauptaugenmerk lag dabei darauf, berauschte Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Foto: Gaby Wertebach Eine Großkontrolle hat die Betzdorfer Polizei am vergangenen Freitagabend durchgeführt. Neben Alkohol oder Handy am Steuer ging es den Beamten aber auch um die neu legalisierte Droge Cannabis. Lesezeit: 3 Minuten

Rund 20 Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf waren am Freitagabend an der Bundesstraße 62 in Betzdorf am Struthof vor Ort, um zwischen 21 und 3 Uhr unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Florian Knautz eine Großkontrolle durchzuführen. Dabei wurden Fahrer und ihre Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft. Der Fokus lag ...