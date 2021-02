Föschber Jecken: „Girlanden und Luftschlangen dürfen auch diesmal nicht fehlen“

Der 18. Februar 2020 war ein gutes Datum für den Karneval in Niederfischbach. An jenem Dienstag hoben 31 feierfreudige Ortsbewohner die „Föschber Jecken 2.0“ aus der Taufe – als Neuauflage eines närrischen Vereins im Dorf, der zuletzt nur noch auf dem Papier existierte. Bereits in ihrer ersten Session gingen die „Föschber Jecken“ in die Vollen. Doch nun bremst, wie eigentlich überall, Corona den bunten Frohsinn im Schatten des Siegerländer Doms. Mit Kreativität und Spontanität sollte der Karneval in Niederfischbach aber nicht ganz ausfallen, sagt der Vorsitzende Marco Hof.