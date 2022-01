Gut zweieinhalb Jahre ist es her, dass Matthias Gibhardt von seinem Vorgänger Heijo Höfer in sein Amt als Altenkirchener Stadtbürgermeister eingeführt wurde. Mit dem Jahreswechsel ist also die zweite Hälfte seiner Wahlperiode angebrochen – und die beginnt aus Sicht von Gibhardt 2022 mit richtungsweisenden Entscheidungen und der Umsetzung wichtiger Projekte. Unter anderem mit dem Umbau des Postgebäudes in Altenkirchen.