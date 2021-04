Förderzusage erhalten: 500.000 Euro für Anbau der Ganztagsschule in Brachbach

Die Verbandsgemeinde Kirchen hat eine Förderzusage aus dem Leaderprogramm der Mainzer Landesregierung über 500.000 Euro für einen Anbau an die Petrus-Canisius-Ganztagsschule in Brachbach erhalten. Die Schule, die schon 2019 Platzprobleme angemeldet hat, soll damit ein Multifunktionsgebäude bekommen, das im hinteren Bereich unweit der Sportanlagen entsteht. Mit der Förderzusage kann der Verbandsgemeinderat nun bei seinem Treffen am Mittwoch, 3. März, 18 Uhr in der Mudersbacher Giebelwaldhalle – die weiteren Planungsaufträge für den Anbau vergeben, bestätigt Bauamtsleiter Tim Kraft im RZ-Gespräch.