Rosenheim

Der Förderverein der katholischen Pfarrei „Sankt Jakobus der Ältere“ in Rosenheim wird 20 Jahre jung. Wenn nun auch wegen der Corona-Pandemie auf größere Feierlichkeiten weitgehend verzichtet werden soll, so findet dennoch anlässlich des Jubiläums am Samstag, 10. Oktober, um 17.30 Uhr ein festlicher Gottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche statt.