Daaden/Herdorf

Die aktuelle Förderperiode im Leader-Programm nähert sich ihrem Ende. Die verbleibenden Fördermittel müssen bis 2023 ausgegeben sein. Für die Übergangsphase in die nächste Förderperiode (2021 und 2022) wurden für die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg weitere Mittel in Höhe von 500.000 Euro bereitgestellt. Im Dezember will die Landesregierung Rheinland-Pfalz die Bewerbungsphase für die nächste Förderperiode 2021 bis 2027 ausschreiben.