Wissen

Unter dem Motto „50 Jahre gemeinsam unter dem Regenbogen“ liefen die Planungen für den runden Geburtstag an der Förderschule am Alserberg in Wissen. Eigentlich hätten im Mai die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag stattgefunden. Doch dann kam die Coronakrise. Wegen des nach wie vor dynamischen Infektionsgeschehens mussten sowohl der für Ehrengäste geplante Festakt als auch das Schulfest, zu dem alle Ehemaligen der mittlerweile großen Schulgemeinschaft eingeladen waren, abgesagt werden.