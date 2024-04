Förderbescheid für VG Betzdorf-Gebhardshain: 250.000 Euro für Digitalisierung

Für die Fortsetzung des Projekts „Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz“ hat Innenminister Michael Ebling der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain einen Förderbescheid in Höhe von 250.000 Euro für das Jahr 2024 überreicht. Das teilt das Innenministerium mit. Demnach stellte sich im Rahmen des Termins die VG Otterbach-Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) als neuer Kooperationspartner vor.

Bei der Übergabe des Förderbescheids stellte die VG Otterbach-Otterberg, die neue Transferstelle „Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz“, ihr Projekt „Time Travel“ (Zeitreise) vor, bei dem Besucher virtuell per Pferdekutsche das Mittelalter erkunden können.

„Ich bin davon überzeugt, dass der ländliche Raum profitieren kann, wenn wir die Digitalisierung als Instrument für mehr Lebensqualität mitdenken. Dafür möchten wir mit der gesamten kommunalen Familie mutig neue Wege einschlagen und die Kommunen dabei unterstützen, sich als attraktive Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandorte für die Zukunft zu positionieren. Einen großen Beitrag hierzu leistet das ,Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz'“, sagte Innenminister Michael Ebling bei der Bescheidübergabe.

Das ist das Ziel

Ziel des Netzwerkes sei es, gemeinsam Ideen und Lösungsansätze zu Fragen der Digitalisierung zu finden und die Umsetzung eigener Digitalisierungsprojekte in den Kommunen durch einen regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Die Umsetzung des Projekts erfolgt seit dem 1. Januar 2024 in Kooperation mit den Verbandsgemeinden Göllheim (Donnersbergkreis) und Otterbach-Otterberg.

Projekt „Zeitreise“ vorgestellt

Die VG Otterbach-Otterberg ist eine neue Transferstelle des Netzwerks. Vertreter präsentierten auch das in der Kommune umgesetzte Projekt „Time Travel“. Besucher haben durch dieses die Möglichkeit, die Ortsgemeinde Otterberg virtuell auf von Pferden gezogenen Planwagen kennenzulernen. Während der Tour ermöglichen mobile Virtual-Reality-Brillen einen 360-Grad-Rundumblick in die Geschichte Otterbergs zur Zeit des Mittelalters.

Im Rahmen des Programms „Willkommen in Rheinland-Pfalz! – Unsere Nachbarn aus Amerika (WiR)“ hat das Innenministerium in den Jahren 2021 und 2022 die Umsetzung von zwei Teilentwicklungen gefördert, um mit einer vollwertigen englischen Version der virtuellen Zeitreise auch US-Mitbürger einen Zugang zu diesem lokalhistorischen Angebot zu ermöglichen.

Das „Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz“ wurde im Dezember 2020 im Rahmen des Gesamtprojekts „Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz“ durch das Innenministerium ins Leben gerufen. „Seit der Gründung des Netzwerks haben sich rund 60 Kommunen zusammengeschlossen. Das verdeutlicht die positive Entwicklung des Netzwerks, das sich als anerkannter Akteur in der Netzwerk- und Digitalisierungslandschaft etabliert hat“, erklärte Minister Ebling.

Nicht die erste Förderung im Kreis

Auch über die kommunale Ebene in Rheinland-Pfalz hinaus sei das Netzwerk gefragter Ansprechpartner zum Thema kommunale Digitalisierung auf Landes- und Bundesebene. Als federführende Kommune in der Kooperation mit den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg war die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in den Jahren 2022 und 2023 erstmals mit insgesamt 391.000 Euro gefördert worden.