Plus Betzdorf

Flüchtlingshilfe in Betzdorf sucht Verstärkung: Freundschaftliche Teamarbeit unter den Ehrenamtlern

Von Gaby Wertebach

i Sind seit vielen Jahren für Flüchtlinge engagiert (hinten, von links): Sozialarbeiterin Steffi Breiderhoff, Hans-Otto Seinsche, Pastoralreferent Christian Ferdinand, Yusuf Kalayci, Leonie Breiderhoff und Clemence Nchi sowie (vorne, von links) Alfred Flechtinger, Monika Habenschuss, Anne Heukäufer, Jens Heißner, Luise Kölzer und Kurt Kölzer. Foto: Gaby Wertebach

Lesezeit: 3 Minuten

Seit nunmehr neun Jahren gibt es die Flüchtlingshilfe der Caritas in Betzdorf. Sprachkurse und Beratungsangebote, Tipps zur Wohnungssuche oder Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen – vielseitige Angebote zum Ankommen, Unterstützen und Vernetzen. All das ist die Aufgabe der Ehrenamtler der Flüchtlingshilfe der Caritas in Betzdorf, die sich einsetzen für die Menschenrechte von Geflüchteten, beitragen zur Hilfe und Selbsthilfe und bei der Bewältigung von Alltagsproblemen helfend zur Seite stehen.