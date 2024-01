Das Aufstellen von insgesamt 14 Containern zur Unterbringung von mehr als 40 Geflüchteten an der Bundesstraße 256 in Isert wird rund um den geplanten Standort kontrovers diskutiert. Mit einem Fragenkatalog zur konkreten Nutzung der Unterkunft und den Rahmenbedingungen hat sich die SPD-Kreistagsfraktion nun an Landrat Peter Enders gewandt.