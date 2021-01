Flammersfeld

Mit warmen Jacken und Radiatoren hilft sich derzeit Familie Mohamed/Hussein aus, um der Kälte zu trotzen. Schon im Oktober wurde in dem Flammersfelder Haus, in dem Fardoza Mohamed und Mohamed Hussein mit ihren fünf Kindern im Alter zwischen zwei und zehn Jahren zur Miete leben, die Gasheizung aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Seitdem hofft die Familie auf eine Reparatur oder eine Erneuerung der Heizungsanlage. Der Eigentümer des Hauses, der in Köln lebt, teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass er die Heizung erneuern will, bislang allerdings Probleme gehabt habe, Handwerker zu finden.