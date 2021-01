Flammersfeld

Seitdem im Oktober aus Sicherheitsgründen die Gasheizung abgestellt wurde, sitzen Fardoza Mohamed und Mohamed Hussein mit ihren fünf Kindern in dem Haus, das sie in Flammerfeld gemietet haben, im Kalten. Mit der Reparatur der Heizungsanlage lässt der Vermieter sich Zeit, vertröstet Familie Mohamed-Hussein immer wieder. Elektroheizgeräte, die die Familie aufgestellt hat, sorgen wohl in einem Zimmer für Wärme, treiben aber die Stromkosten in die Höhe.