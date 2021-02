Flammersfeld: Glasfaltwände im Bürgerhaus sollen mehr Möglichkeiten bieten

Flammersfeld

Eigentlich hätten die Mitglieder des Flammersfelder Ortsgemeinderates noch vor Weihnachten über die Planungen für den Umbau des Bürgerhauses beraten wollen. Aufgrund des Lockdowns allerdings steht dieses Thema nun auf der Tagesordnung der ersten Sitzung im Jahr 2021. „Die ausgefallene Dezembersitzung wollen wir so schnell wie möglich nachziehen“, kündigt Ortsbürgermeister Manfred Berger an. Und dann sollen auch endlich die Weichen für den dringend notwendigen Umbau des Bürgerhauses gestellt werden. Einen Anlauf dazu hatte man in den vergangenen Jahren schon häufiger in der Raiffeisengemeinde genommen. Doch sämtliche Planungen scheiterten bislang am Geld.