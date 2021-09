Flächenbrand in Berod: Feuer auf Stoppelfeld – Totalschaden an Traktor

Zu einem „ausgiebigen Flächenbrand“, einschließlich Traktor- und Strohpressenbrand auf einem rund 4500 Quadratmeter großen Stoppelfeld am Ortsausgang von Berod wurden am Dienstagnachmittag die Feuerwehren aus Berod, Altenkirchen, Puderbach sowie ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hachenburg alarmiert.

Der Brandort lag unmittelbar an der Landesstraße 265 in Richtung Lautzert. Wie VG-Wehrleiter und Einsatzleiter Björn Stürz unserer Zeitung mitteilte, wurde zusätzlich die Untere Wasserbehörde des Kreis Altenkirchen informiert, da aus dem Traktor auch Hydraulik- und Dieselöl ausgelaufen war. Die Landesstraße war in beide Richtungen für einige Zeit voll gesperrt. Personen kamen zum Gluck nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren neben rund 70 Feuerwehrleuten auch drei Mitarbeiter des DRK-Ortsverbands Altenkirchen-Hamm, der Regelrettungsdienst und die Polizei aus Altenkirchen. Am Traktor entstand Totalschaden. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.