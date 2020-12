Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 11:32 Uhr

Rott

Flächenbrand fordert erneut die Wehren: Wald bei Kaffroth brannte wieder

Erneut, nur sechs Tage nach dem ersten Feuer am vergangenen Samstag, kam es an fast der gleichen Stelle am Freitagnachmittag im gräflichen Wald in der Gemarkung Rott, nahe der Landesstraße 272 bei Kaffroth, abermals zu einem Unterholz- und Flächenbrand. Wie die Polizei Altenkirchen informierte, ist die Fläche dieses Mal mit rund 5000 Quadratmetern wesentlich größer als in der letzten Woche. Die Brandursache ist abermals noch unbekannt.