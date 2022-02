Seit bald 20 Jahren ist Rüdiger Schneider der „Boss“ von Körperwelt, dem Fitnessstudio im Gewerbegebiet Dauersberg. Was er in harter Arbeit aufgebaut hat, fand nun bundesweite Anerkennung. Denn die Fachzeitschrift „body LIFE“ hat in ihrer Dezemberausgabe sein Studio zum „Club des Monats“ gekürt und in einem Artikel ausführlich gewürdigt.