„First-Responder“, das könnte frei übersetzt in etwa stehen für Erste-Hilfe-Plus, das heißt, für eine noch bessere und schnellere Versorgung für Patienten in akuten lebensbedrohlichen Situationen. Genau aus diesem Grunde hat das DRK in Zusammenarbeit mit der VG Wissen in seinen Schulungsräumen in der DRK-Wache Wissen die „First-Responder-Gruppe der Verbandsgemeinde Wissen“ ins Leben gerufen und den zur juristischen Absicherung notwenigen Vertrag besiegelt.