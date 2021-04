Firmenumzug nach Wehbach: Blitzschutzprofis über den Dächern unserer Region

Bei der Elektro-Innung galt er immer als ein Exot, erzählt er schmunzelt. Tatsache ist, dass er wohl der einzige seiner Zunft im ganzen Kreis Altenkirchen sein dürfte: Denn Mathias Kober ist nicht nur Elektroinstallateur-Meister, sondern vor allem auch geprüfter Blitzableiter-Setzer. 30 Jahre lang hat er mit seiner Firma Kober Blitzschutz von Niederfischbach und Freudenberg-Niederndorf aus die Dächer im AK-Land und weit darüber hinaus mit Blitzableitern versorgt und diese gewartet. Nun, seit dem 1. März, hat der 63-Jährige sich mit Kevin Braun und Floare Schlate zusammengetan und in Wehbach unweit des ehemaligen Freibadgeländes die neue „Kober Lightning GmbH“ aufgemacht. Dafür gab es gute Gründe. „Erstens musste ich an meine Nachfolge denken“, erklärt Kober. „Zweitens wird die Blitzschutzarbeit immer mehr, und mir fehlten die Monteure. Drittens haben sich die EU-Normen so stark verändert, dass die Anforderungen an den Blitzschutz nur noch in einem größeren Team zu stemmen sind. Da wird seit Erscheinen der neuen Norm im Jahr 2005 ein unglaublich hohes fachliches Know-how gefordert. Blitzableiter, das ist heute Hightech. Und ich wollte die Firma zukunftssicher aufstellen.“