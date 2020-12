Firmenporträt: Der Autodoktor von Betzdorf

Betzdorf

Patrick Stumpf (32) aus Steinebach ist ein totaler Autofreak. „Ich hatte schon immer ein Faible dafür. Das ist mein Hobby“, erzählt er im RZ-Gespräch. „Dann hab ich mir eines Tages eine Poliermaschine für meinen Wagen gekauft. Ich hab mir die Autoaufbereitung mit Hilfe von Büchern und Youtube-Videos selbst beigebracht. Das ist ja kein Ausbildungsberuf. Das machen meist nur Autofanatiker – so wie ich einer bin.“ Der 32-Jährige, der eigentlich im Vertriebsinnendienst tätig ist, errichtet im September 2016 in der Steinerother Straße in Betzdorf seine eigene kleine Firma: PS Car Garage – Car Detailing. Das Unternehmen hat sich auf die Fahrzeugpflege und Fahrzeugaufbereitung spezialisiert.