Isert

Enttäuschung in den Reihen des Iserter Gemeinderats: Aus der Ansiedlung eines Schulungs- und Therapiezentrums in der Ortsgemeinde, für das der Rat zügig das bislang erforderliche Baurecht geschaffen hatte, wird nun leider doch nichts, wie Ortsbürgermeister Wolfgang Hörter im RZ-Gespräch mitteilt. Es geht um den ehemaligen Aussiedlerhof „Hof Sonnenplatz“, der zum Verkauf steht und für den in der jüngsten Ratssitzung ein Bauantrag auf Nutzungsänderung vorlag.