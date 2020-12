Niederfischbach

Manchmal sind es die kleinen Ideen, die den Menschen große Freude machen. Und manchmal spenden sie gerade in denkwürdigen Zeiten mehr Trost als viele der großen Anläufe. So hat der Fotograf Dirk Fricke aus Niederfischbach eine originelle Idee, mit dem er den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert: In Gestalt einer zauberhaften kleinen Fotoserie, mit der er die Größenverhältnisse unserer Welt augenzwinkernd ein wenig auf den Kopf stellt.