Kreis Altenkirchen

Vor einer Woche wurden zwei Fieberambulanzen im Kreis Altenkirchen eingerichtet. An den Standorten in der Turnhalle der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen und auf dem Parkdeck Lindenstraße in Kirchen finden Untersuchungen auf die Covid-19-Infektion statt. Die Federführung der beiden Ambulanzen liegt in den Händen der beiden DRK-Krankhäuser.