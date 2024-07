Plus Scheuerfeld Feuerwehreinsatz in Scheuerfeld: Rauchentwicklung am alten Bahnhof Von Thomas Leurs i Zum alten Bahnhof in Scheuerfeld musste die Feuerwehr am Donnerstagabend wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung ausrücken. Foto: Thomas Leurs Zwei Löschzüge sind zu einem Brand in Scheuerfeld ausgerückt. Gemeldet worden ist eine Rauchentwicklung an Bahnhofsgebäude. Der Einsatz ist nach gut einer Stunde beendet. Die Brandursache muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt. Lesezeit: 1 Minute

Am Donnerstagabend um 20.23 Uhr wurde die Feuerwehr in Scheuerfeld alarmiert. Ihr wurde eine Rauchentwicklung am alten Bahnhof in Scheuerfeld gemeldet. Mit den Löschzügen aus Scheuerfeld und Wallmenroth rückte die Feuerwehr an. "Direkt im ersten Raum hinter der Eingangstür gab es brennende Unrat", sagt Sebastian Knott, stellvertretender Wehrführer in Scheuerfeld ...