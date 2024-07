Plus Daaden

Feuerwehreinsatz in Daaden: Gebäudebrand schnell unter Kontrolle

i Gut 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und DRK sind bei einem Brand in einem leer stehenden Gebäude in Daaden vor Ort. Foto: Aaron Utsch

Mehrere Feuerwehreinheiten sind am Montagmittag in der Gerberstraße in die Daadener Innenstadt ausgerückt. Gegen 12 Uhr wurde ein Gebäudebrand gemeldet, wie Aaron Utsch, Pressesprecher der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf unserer Zeitung berichtet. Daraufhin sind Einsatzkräfte aus Daaden, Herdorf und Weitefeld ausgerückt. Mit der Polizei Betzdorf und dem DRK-Rettungsdienst waren gut 40 Personen an Ort und Stelle.