Altenkirchen

Feuerwehreinsatz in Altenkirchen: Bei McDonalds gerät Fritteuse in Brand

Der Brand einer Fritteuse hat am Freitagabend gegen 19 Uhr in einem gut besuchten Schnellrestaurant in Altenkirchen für Aufregung gesorgt. Die Gäste konnten das Restaurant unbeschadet verlassen. Mitarbeiter löschten den Brand schnell, jedoch atmeten einige von ihnen Rauch ein.