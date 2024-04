Plus Westerwald

Feuerwehr wird immer weiblicher: Wo Frauen im Einsatz das Kommando haben

i Hauptberuflich ist Lisanne Wüst Mitarbeiterin in der Stabsstelle Brandschutz und Rettungsdienst im Westerwaldkreis. Daneben steht sie im Löschzug Oberrod seit mehr als zwei Jahren an der Spitze. Foto: Thomas Leurs

Dass bei der Feuerwehr auch Frauen dabei sind, das ist mittlerweile vollkommen normal. Trotzdem sind sie immer noch in der Minderheit. Und in Führungspositionen sind sie noch eher selten. Unsere Zeitung hat mit zwei Frauen in Wehrführerposition gesprochen: über ihren Weg in der Feuerwehr und warum dort Frauen auch besonders gut geeignet sind.