Mudersbach

Feuerwehr im Einsatz: Wochenendhaus in Mudersbach brennt

Von Redaktion

i Foto: PuMa VG Feuerwehr Kirchen/Steffen Kappes

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchen bekämpft seit Freitagmorgen einen Brand an einem Wochenendhaus oberhalb des Friedhofs in der Bergstraße in Mudersbach. Die Polizei rechnet mit einem Totalverlust des Gebäudes.