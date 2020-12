Weitefeld

Alle Hände voll zu tun hatten 55 Wehrleute von den Löschzügen Daaden, Weitefeld, Herdorf und Niederdreisbach bei einem Wohnhausbrand am Mittwochmorgen in Weitefeld. Das Feuer in der Straße „An der Steinart“ war um 9.09 Uhr von einer 73-jährigen Bewohnerin des Zweifamilienhauses gemeldet worden, die sich zu dieser Zeit alleine in dem Gebäude befand und sich zusammen mit ihrem Hund vor den Flammen retten konnte.