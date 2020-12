Wissen-Altenbrendebach Feuer in Altenbrendebach: Wohnhaus wird Raub der Flammen Ein Raub der Flammen wurde in der Nacht zu Dienstag ein Fachwerkhaus im Wissener Stadtteil Altenbrendebach. Wie Wehrführer David Musall erklärte, ging bei der Feuerwache Wissen um 2.40 Uhr ein „Vollbrandalarm“ ein.

Mit insgesamt 75 Einsatzkräften und vier Löschzügen der Feuerwehren Wissen, Schönstein, Katzwinkel und Steinebach kämpften die Wehrleute gegen die Flammen, die bei ihrem Eintreffen aus dem gesamten rechten Gebäudeteil schlugen und die angrenzende Scheune bereits weitgehend vernichtet hatten. Auch die DRK-Ortsverbände Wissen und Katzwinkel wurden durch Musall und Wehrleiter Stefan Deipenbrock umgehend informiert, mussten aber keine Verletzten versorgen. Die im Hause lebende vierköpfige Familie wurde durch Rauchmelderalarm aus dem Schlaf gerissen und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandbekämpfung dauerte bis gegen 11 Uhr am Dienstagmorgen. Die Kripo Betzdorf schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. hot