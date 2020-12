Wissen

Eigentlich sollte die Sauna im Siegtalbad in Wissen nach Monaten der Corona-bedingten Schließung am vergangenen Samstag wieder für das Publikum geöffnet werden. Doch nur kurz nach dem Start durchkreuzte ein kleines Feuer die Pläne. Zwar gelang es einigen Mitarbeitern schnell, den Brand zu löschen, und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wissen konnten direkt wieder abrücken, doch auch so ergeben sich spürbare Auswirkungen: Bis auf Weiteres bleibt die Sauna im Siegtalbad geschlossen.