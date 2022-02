Festsaison 2022: Schützen feiern voraussichtlich in reduzierter Form

Mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie bedeuten für die Schützenvereine und -gesellschaften in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld neben zahlreich verschobenen sportlichen Wettbewerben den Verzicht auf alle gesellschaftlichen Aktivitäten. Unsere Zeitung hat bei den „Grünröcken“ in Leuzbach-Bergenhausen, Marenbach, Michelbach, Orfgen und Maulsbach nachgefragt, ob und wie sie ihr Schützenfest sowie weitere Aktivitäten in nächster Zeit planen. Bei der Schützengesellschaft Altenkirchen soll die Entscheidung darüber in einer in Kürze anstehenden Vorstandssitzung fallen (gesonderter Bericht folgt).