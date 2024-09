Plus Wissen

Festival „Loud and Proud“ im Kulturwerk Wissen: Fans der christlichen Musik feiern am Wochenende gemeinsam

i Beim christlichen Musikfestival „Loud and Proud“ treten verschiedene Bands zwei Tage lang im Kulturwerk Wissen auf. 1500 Besucher werden erwartet. Laut Fabian Strunk, dem ersten Vorsitzenden des CVJM Loud and Proud Weitefeld, sind noch online Karten für die Veranstaltung verfügbar. Foto: Rudi Töws

Fans der christlichen Musik kommen am Freitag, 27. und Samstag, 28. September, auf ihre Kosten im Kulturwerk Wissen: dann findet das Musikfestival „Loud and Proud“ statt. Zum ersten Mal wird das Event nicht in der Stadthalle Betzdorf realisiert, sondern im Kulturwerk (unsere Zeitung berichtete). Für Musikfans wird alles dabei sein: egal ob Rock, Metal oder Hip-Hop – die Bands sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.