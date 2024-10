Fest für die Familie: Höhner-Sänger eröffnet den 55. Jahrmarkt in Wissen

Der 55. Jahrmarkt in Wissen wird am kommenden Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, gefeiert. Er wird am Samstag um 10.30 Uhr durch den Schirmherrn Patrick Lück, Frontmann der kölschen Kultband die Höhner, eröffnet. Auf dem Platz des Wissener Jahrmarktes erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Attraktionen, Verkaufsständen und kulinarischen Genüssen.

Das Fest, das jährlich viele Menschen aus der Region anzieht, bietet Unterhaltung für die ganze Familie und unterstützt gleichzeitig ein Projekt im globalen Süden. In diesem Jahr fließen die Erlöse in die Förderung eines Solarprojekts im Don-Bosco-Zentrum in Nochchiyagama, Sri Lanka. Der Jahrmarkt in Wissen ist bekannt für seine vielfältigen Angebote. Neben dem großen Kleiderflohmarkt, dem Kleinteileflohmarkt und den beliebten Ständen wie dem Bücherstand, dem Kunstkarten-Stand oder dem Eine-Welt-Stand bieten zahlreiche weitere Verkäufer handgemachte Produkte und kreative Waren an. Etwa der Schmuckstand, der Marmeladenstand sowie die Bildergalerie gibt es zu entdecken. Auch ein Friseur hat auf dem Jahrmarkt geöffnet.

Die Tombola ist ein weiteres Highlight. Zu den Hauptpreisen zählen eine achttägige Städtereise für zwei Personen nach Lissabon, ein E-Bike im Wert von 1800 Euro und ein Fotovoltaik-Balkonkraftwerk. Für Kinder gibt es ein Kinderparadies mit vielen Spielen, einer Hüpfburg und einem Straßentheater, das für viel Spaß und Unterhaltung sorgt.

Essen und Trinken

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kulinarischen Angebot: Von Reibekuchen, Erbsensuppe, Spießbraten und Rostbratwürstchen bis hin zu Kaffee und Kuchen, Waffeln nach Großmutters Art, Kräbbelchen, köstlichen Quarkdesserts, Sekt und Cocktails ist für jeden Geschmack etwas dabei. Als herzhafte Köstlichkeit gibt es wieder Zwiebelkuchen mit Federweißer. Zahlreiche Stände laden zum Verweilen und Genießen ein.

Ebenso das Programm auf der Showbühne bietet ein vielseitiges Angebot an Musik- und Tanzdarbietungen. Es wird am Samstag von den Tanzgruppen der DJK Wissen-Selbach und der Tanzschule Tanz(t)raum Balé eröffnet. Ab 14 Uhr sorgt die Band The Fearless Folks für Stimmung, danach tritt der Verein für orientalischen Tanz auf. Am Nachmittag übernimmt die Rockband FourGreeds. The Rhythmics sorgen schließlich für einen energiegeladenen Abschluss des ersten Markttages.

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit einem großen Platzkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Danach folgen Auftritte der Akustik-Coverband „Frau Kunze und die 1. Klasse“ sowie der Tanzgruppen Etzbacher Tanzeulchen und Tanzküken. Im Laufe des Tages bereichern die Siegtal-Musicals und die Gruppen der Karnevalsgesellschaft Wissen das Programm. Ein weiterer Höhepunkt wird der Auftritt von Hännes sein, der seine „Kölsche Töne“ in Wissen erklingen lässt. Den krönenden Abschluss des Festes bildet die Ziehung der Tombolagewinne, bevor die Feuerspucker den Markt wieder einmal mit einer eindrucksvollen Show beenden.

Zum dritten Mal unterstützt der Jahrmarkt Wissen das Don-Bosco-Zentrum in Nochchiyagama, Sri Lanka. Das Projekt zielt darauf ab, das Ausbildungszentrum mit einer Solaranlage auszustatten, um nicht nur den Energiebedarf der Einrichtung zu decken, sondern auch eine nachhaltige und umweltfreundliche Stromproduktion zu ermöglichen. Zudem wird die Ausbildung im Bereich Solarenergie gefördert, was den jungen Menschen vor Ort berufliche Perspektiven eröffnet.

Weitere Infos zum Markt, dem Programm und dem unterstützten Projekt sind auf der Internetseite www.jahrmarktwissen.de verfügbar.