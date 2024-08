Plus Fensdorf Fensdorfer feierten gleich zwei Veranstaltungen am Wochenende: Unterm Schirm wurde gerockt und getafelt Von Gaby Wertebach i Die Bewohner der Ringstraße gewannen den Preis für den schönsten Tisch. Aber auch die Frauen der „Großen Funken“ hatten ihren Spaß. Foto: Gaby Wertebach Sie sind ganz schön pfiffig, die Fensdorfer. Nachdem das alljährliche Treckertreffen nach dessen 20. Auflage ausgefallen ist, wollte man in Fensdorf dieses Datum unbedingt für eine andere besondere Veranstaltung nutzen. Allerdings war lange nicht klar, welche Art Veranstaltung das Treckertreffen ersetzen könnte. Es wurde gegrübelt, Ideen kamen auf und wurden wieder verworfen. Lesezeit: 2 Minuten

Als eine Frauengruppe aus Fensdorf an der Veranstaltung „Tafeln am Strom“ in Leutesdorf am Rhein teilnahm, da platzte der Knoten: Man wollte eine ähnliche Veranstaltung auf die Beine stellen. Fensdorf liegt zwar nicht an einem fließenden Gewässer, dafür besitzt Thomas Wallenborn, der Onkel von Ortsbürgermeister Manuel Wallenborn, etwas Außergewöhnliches – ...