Fellnase im Westerwald gesucht? Das gilt es bei Tierheimadoption zu beachten

Die Corona-Jahre und der in der Folge verstärkte private Handel mit Tieren im Netz haben für Probleme gesorgt, die bis heute nachwirken. Die Tierheime sind voll. Noch dazu kommen Fundtiere, die oftmals einfach ausgesetzt werden oder Fälle, in denen das Veterinäramt einschreiten muss.

So oder so: Viele Tiere warten in den Heimen der Region sehnlichst auf ein neues Zuhause. Doch was müssen der oder die künftigen Halter an Voraussetzungen erfüllen, um ein Tier adoptieren zu dürfen? Unsere Zeitung hakte bei Tierschutzvereinen in der Region nach. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Tiere in ...