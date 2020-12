Herdorf

Nach dem gelungenen Test beim Schwarzpulverschießen wagte sich der Schützenverein Herdorf am Samstag ans Königsvogelschießen. Trotz Maske und Abstand gingen die Schützen mit viel Spaß und guter Laune ans Werk. Den Anfang machte mit dem Ehrenschuss auf die Krone der Vorjahreskönig Wolfgang Vogt. Mit dem 42. Schuss fiel das Zepter an Harald Lichtenthäler, nach weiteren 48 Schüssen holte sich Thomas Schlosser den Reichsapfel. Der linke Flügel ging an Marco Solbach (77 Schuss). Kurios wurde es dann beim rechten Flügel. Thomas Krüger gab den 80. Schuss ab und verließ den Stand. Der Flügel hat kurz „gewunken“, blieb aber an seinem Platz.