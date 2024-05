Plus Weitfeld

Feierliche Einweihung in Weitefeld: Im Dorfgemeinschaftshaus kann nun gefeiert werden

i Freuen sich über das neue Dorfgemeinschaftshaus in Weitefeld (von links): Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler, Gundolf Jung (Beigeordneter VG Daaden-Herdorf), Klaus Schneider (Kreisbeigeordneter aus Altenkirchen), SPD-Landestagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk. Fotos: Thomas Leurs Foto: Thomas Leurs

Corona-Krise, die Inflation infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Klagen von Anwohnern: Alles in allem hat es gute zehn Jahre gedauert, bis die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Weitefeld abgeschlossen werden konnten. Seit einigen Monaten schon können die Anwohner die beiden Säle des Gebäudes nun für Feiern nutzen. Ein nicht immer einfacher Weg geht damit zu Ende. Am vergangenen Freitagvormittag hat Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler das Objekt mit einigen Gästen feierlich eingeweiht.