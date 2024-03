Feier mit einem DJ: Studierendenwerk Siegen wird 50 Jahre alt

Das Studierendenwerk Siegen wird heute 50 Jahre alt. Am 1. März 1974 wurde das Studierendenwerk, das damals noch Studentenwerk hieß, als Anstalt des öffentlichen Rechts offiziell gegründet. Zweck des Studentenwerks war es, sich um die sozialen Rahmenbedingungen für die Studierenden an der kurz zuvor gegründeten Gesamthochschule Siegen zu kümmern.

„So gehörten die gastronomische Versorgung und die Bereitstellung von BAföG in den 1970er-Jahren zu den ersten Aufgaben des Studentenwerks“, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Im Laufe der Zeit seien die Vermietung von günstigen Wohnheimzimmern und das Angebot von Kinderbetreuungsplätzen in direkter Uni-Nähe dazugekommen.

Das Studierendenwerk sei in den fünf Jahrzehnten seines Bestehens zu einem modernen Dienstleister geworden. Es sorge mit seinen Angeboten dafür, dass die Studierenden an der Universität Siegen sich voll und ganz ihrem Studium widmen können. Und es arbeite stetig weiter daran, sich an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen. In den Mensen zum Beispiel steige seit Jahren die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten. „Inzwischen sind rund 60 Prozent der verkauften Essen an der Uni fleischlos.“

Im Bereich der Studienfinanzierung werde nicht mehr nur das klassische BAföG angeboten, sondern über die eigene Darlehenskasse (Daka) auch Studiendarlehen für diejenigen, die keinen Anspruch auf BAföG haben. Im Bereich des studentischen Wohnens gebe es heute die passende Wohnform für jeden Geschmack – vom Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad, über das WG-Zimmer bis zum Apartment – in ruhiger Lage am Waldrand oder auch zentral in der Innenstadt. „Im Bereich der Kinderbetreuung werden höchste Maßstäbe an das pädagogische Konzept angesetzt. Hier ist die Weiterentwicklung der sprachlichen Kompetenzen der Kinder ein wichtiger Bestandteil der Arbeit geworden“, schreibt das Studierendenwerk.

Insa Deeken, Geschäftsführerin des Studierendenwerks, ist dankbar: „Durch das Herzblut, das tatkräftige Engagement und die Kompetenz aller Mitarbeiter:innen des Studierendenwerks ist es uns gelungen, mit dem Wandel des Studiums Schritt zu halten und bis heute Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, Wohnen, Kinderbetreuung und Studienfinanzierung bereitzuhalten, die dazu beitragen, dass Studieren in Siegen gelingt.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiter:innen der fünf Jahrzehnte bedanken, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir dieses Jubiläum begehen können!“ Das 50-jährige Bestehen des Studierendenwerks soll natürlich gefeiert werden. Für die Studierenden wird am 25. April eine große Mensaparty am Campus Adolf-Reichwein-Straße veranstaltet. DJ Lukas Federhen legt auf. Eintrittskarten gibt es ab Montag, 4. März, in allen Mensen, im Bistro und im Food Court des Studierendenwerks.

Darüber hinaus sind weitere Jubiläumsaktionen im Jahresverlauf geplant. So findet zum Beispiel am Samstag, 23. März, ein Tag der offenen Tür im Food Court des Studierendenwerks am Unteren Schloss in Siegen statt. An diesem Tag sollen insbesondere den Siegener Bürgern die modernen Räume in der Innenstadt präsentiert und auf das kulinarische Angebot des Studierendenwerks aufmerksam gemacht werden.