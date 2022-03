„JES! Jung. Eigenständig. Stark.“ So lautet die Jugendstrategie in Rheinland-Pfalz, die die Partizipation von Jugendlichen an Entscheidungsprozessen stärken soll. Beispielsweise das Engagement junger Leute in kommunalen Jugendvertretungen. Soweit die Idee. Doch wie sieht das in der Praxis im AK-Land aus?