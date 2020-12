Mehren/Ersfeld

Unterwegs per Smartphone eine E-Mail mit Anhang verschicken oder Fotos und Videos aus dem Internet laden – das erfordert in manchen Gegenden des AK-Lands eine Menge Geduld, weil die mobile Internetversorgung noch nicht in ausreichender Bandbreite zur Verfügung steht. Zu den unterversorgten Gebieten zählt bislang auch das Mehrbachtal – und der Idee des Netzanbieters Vodafone, hier durch einen temporären LTE-Mobilfunkmasten kurzfristig Abhilfe zu schaffen, hat die Kreisverwaltung nun vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht.