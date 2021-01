Betzdorf

Am Waldhang (inzwischen Bäume wegen Trockenheit und Borkenkäfer gefällt) oberhalb vom Wohngebiet Struthof in Betzdorf könnten noch weitere Häuser gebaut werden. Das findet die Fraktion der FDP im Betzdorfer Stadtrat. Daher beantragt sie, dass für diese Fläche einmal geprüft wird, was da möglich ist. Eine Straße könnte in den Hang gebaut werden, um dann ober- und unterhalb des Weges zu bauen.